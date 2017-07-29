الحرة نيوز –

مع اقتراب قدوم شهر آب ، والذي فيه سيشهد الاردنيون المشاركة في العرس الوطني لاختيار من يمثلهم في المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في جميع محافظات ومناطق المملكة .

مصدر حكومي مطلع ، قال ان يوم الانتخابات البلدية واللامركزية والتي تقررت من قبل مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات سابقا ، بأن يتم اجراؤها يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر آب المقبل، سيكون يوم عطلة رسمية حتى يتسنى لجميع الاردنيين المشاركة والاقتراع في ذلك اليوم .

واضاف ، ان الحكومة ستصدر قراراً رسمياً بداية شهر آب المقبل٬ يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الانتخابات البلدية .

والجدير بالذكر ان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد قرر سابقاً اعتبار يوم 15 من شهر آب المقبل، يوما للاقتراع والفرز لانتخابات رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في كافة الدوائر الانتخابية في المملكة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات في هذا العام ، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، واستناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015