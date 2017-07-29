الحرة نيوز –

استقبلت الهيئة المستقلة للانتخاب 940 طلب اعتماد للصحفيين والإعلاميين لغاية السبت، في حين تقدمت 14 جهة رقابية بطلبات الرقابة محلياً.

وكانت الهيئة فتحت باب الاعتماد للإعلاميين والصحفيين والمراقبين المحليين والدوليين لمراقبة الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات والمقرر إجراؤها في 15 الشهر المقبل، وتنتهي مدة الاعتماد في الـ 31 من شهر تموز الحالي.

وأكد مدير الإعلام والاتصال والتوعية في الهيئة المستقلة للانتخاب شرف الدين ابو رمان، وفقاً لبيان الهيئة، ان الإعلام يلعب دورا بارزاً في إنجاح العملية الانتخابية من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للهيئة، لا سيما في مجال التوعية والتثقيف وإيصال رسائل الهيئة للناخبين، مما يسهم في تجويد العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

وأضاف أن الهيئة حريصة على التواصل مع وسائل الاعلام وشركاء العملية الانتخابية كافة، من خلال المبادرة والانفتاح والتنسيق الدائم وتطبيق خطط الظهور الاعلامي.

وأشار ابو رمان إلى أن الهيئة ستفتح المركز الإعلامي للانتخابات قبيل يوم الاقتراع والفرز، والذي سيتخذ قاعة عمان الكبرى في المدينة الرياضية مكاناً له، وذلك بهدف تقديم كافة التسهيلات للإعلاميين والصحفيين وعقد المؤتمرات الصحفية لمستجدات يوم الاقتراع وإعلان النتائج.

وبين حرص الهيئة على التوعية والتثقيف من خلال اللقاءات وورش العمل التي تعقدها الهيئة مع المواطنين، الهادفة إلى نقل المعرفة وشرح مراحل وإجراءات العملية الانتخابية وتوعيتهم بحقوقهم.

وأوضح أبو رمان أن الهيئة تطبق خطة توعوية شاملة خاصة بالانتخابات القادمة مقسمة إلى مراحل وضمن جدول زمني مدروس، بهدف شرح اجراءات العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وأهمية المشاركة في الانتخابات وسلامة الاختيار.

كما أوضح أن الخطة استهدفت فئات المجتمع كافة مثل الناخبين والمرشحين والمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وذلك باستخدام أدوات عدة كالملصقات ولوحات الأعمدة والجسور، بالإضافة إلى الفيديوهات والتسجيلات الإذاعية والتوعوية وحزمة الشكاوى والاستفسار عبر الرقم المجاني (117100)، إلى جانب الأطلس الانتخابي والمسرحية التوعوية (صوتك عالي … والوطن غالي)، وحملة (طرق الأبواب).

وقال أبو رمان ان الهيئة تولي أهمية للإعلام الرقمي أيضاً، حيثُ تقوم بإنتاج المواد البصرية من فيديوهات ورسومات توضيحية، إذ تصل مشاهدات تلك المنتجات إلى ما يقارب نصف مليون مشاهدة أسبوعياً، فيما يزور صفحة الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أكثر من مليون مستخدم، ويتفاعل معها 150 الف مستخدم اسبوعياً.