الحرة نيوز –

وسّع #مجلس_النواب من نطاق اسقاط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية.

واشترط مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها صباح الاحد لاسقاط دعوى الحق العام صفح المجني عليه على المحكوم بتلك العقوبات التي تم تحديدها بحالات بموجب التعديلات التي ادخلها على مشروع قانون العقوبات.

واقرّ المجلس عقوبات مجتمعية بديلة عن الحبس، وقرر مادة مكررة للمادة (54) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تحول دون تنفيذ العقوبات.

وكان المجلس قد قرأ الفاتحة على روح الملازم اول سامي الحمايدة والملازم أول حمزة العلاونة من مرتب مكافحة المخدرات اللذين استشهدا اثناء تأديتهما الواجب.