الحرة نيوز –

الدبلوم المهني لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة تخصّص اللغة الإنجليزية – الدفعة الثانية

تعلن أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنيّة عن أسماء المرشحين لحضورالامتحان التنافسي في مادة اللّغة الإنجليزيّة والذي سيتم عقده في مبنى أكاديميّة الملكة رانيا لتدريب المعلّمين في منطقة دابوق – شارع محمد سعد البطاينة، حدائق الملك حسين دابوق / عمان ، أيام الأربعاء، الخميس، السبت والأحد من شهر آب لعام 2017 (الثاني والثالث والخامس والسادس (2 و 3 و 5 و 6 /8/2017)) وحسب المواعيد المحدّدة في الإعلان.

يرجى الحضور قبل الموعد بساعة، نرجو إحضار هوية الأحوال المدنيّة سارية المفعول، ويمنع إدخال الهواتف الخلويّة إلى قاعات الامتحان.

نرجو التنويه إلى ضرورة التقيّد بالمواعيد المحددة