الحرة نيوز –

أبدى أهالي السلط انزعاجهم من تجمع العمالة الوافدة على أرصفة الطرقات

ويقول أهلي السلط أن تجمع العمالة الوافدة على الطرق مظهر غير حضاري، ومخالف للقانون.

ويتساءل الموطنون لماذا لا يستفادة من هؤلاء العمال وتسوية اوضاعهم ، بحيث يدفعوا الغرامة بالاضافة الى اجور تصاريح للاستفادة منها في الخزينة؟ وأضاف يجب على الجهات المسؤولة، اما تسوية اوضاعهم او ضبطهم وتسفير المخالفين منهم مشيرا إلى أن تجمع العمالة الوافدة يشكل في كثير من الاحيان أزمة سير، وهم يتزاحمون خلف السيارات والاشخاص الذين يطلبونهم للعمل ويسبب احراج لنساء المنطقه ومع الذكر بان البلدية خصصت مكان في المنطقة الصناعيه للوافدين ولكن لم يتقيد احد بهاذا القرار