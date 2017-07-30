الحرة نيوز –

علم أن هناك توجها جدّيا لتفعيل دور مركز إدارة الأزمات في التعاطي مع القضايا الحساسة والمثيرة للجدل في الأردن، لتجنب ما حدث في قضية الجندي معارك الحويطات وقضية السفارة الإسرائيلية في عمان، بعد فشل الحكومة في إدارة الملفين. وقالت مصادر متطابقة إن العمل سيكون مؤسسي وممنهج بعيدا عن “الفزعات والهبات” المؤقتة. وظهر مركز إدارة الأزمات بشكل علني في أحداث قلعة الكرك، من خلال اجتماع حضره الملك وولي العهد للوقوف على مستجدات القضية، ليعود إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأحداث. وجاءت فكرة إنشاء المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات نتيجة للرؤية الملكية والتي دعت الى ايجاد حالة من التفاعل والاستجابة لإفرازات البيئة الاستراتيجية, وفق منظور مؤسسي , يرتكز على مبدأ التنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة الازمات المحتملة؟ وتم توجيه رسالة ملكية في عام 2005 الى رئيس الوزراء تقضي بإنشاء مركز وطني للأمن وإدارة الازمات, وتم تكليف الأمير علي بن الحسين ليكون مشرفا عاما على جميع مراحل إنشاء المركز، وفي العام 2013 تم الانتهاء من بناء مقرالمركز الدائم وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية من الناحيتين الفنية والعملياتية. وخلال عام 2015 صدرت الارداه الملكيه بالمصادقة على نظام المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات رقم (20) لعام 2015 ,وتم نشره في الجريده الرسميه ليصبح فاعلا اعتباراً من الاول من نيسان لعام 2015.