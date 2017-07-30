الحرة نيوز –

مع بداية هذا الاسبوع انطلقت في مراكز مديرية شباب اربد دفعة جديدة من المعسكرات النهارية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2017 في مراكز ( شابات كفرسوم، شابات الرمثا، شباب الطره، شباب الرمثا، شباب حرثا) بمشاركة 250 شاب وشابه.

ويتنوع برنامج المعسكرات بين الاعمال التطوعية وورش العمل عن الانماط الصحية وجلسات حوارية حول المشاركة في الانتخابات البلدية واللامركزية ومسابقات ثقافية والعاب ترفيهية وزيارات ميدانية الى مدينة الحسن للشباب وصرح الشهيد ومتحف دار السرايا وبيت عرار ومجموعة من المواقع البيئية والسياحية في المحافظة.