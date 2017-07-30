الحرة نيوز –

الحقيقة إن هذا الموضوع دقيق وشائك وعليه فلا إلغاء المادة ٣٠٨ عقوبات سيحد و/أو يقلل من جريمة الإغتصاب، وبالتناوب لا ولن يكبح جماح الغرائز الجنسية التى ترتقي إلى الطبيعة الحيوانية إن جاز التعبير، هذا في حال ثبت أن الفعل يشكل جريمة إغتصاب و/أو جريمة هتك عرض (أي بالإكراه) !!

إلاّ أنه وبالعودة إلى القرارات القضائية بهذا الخصوص؛ فإننا نجدها قليلة جداً ومتواضعة ولا تشكل أي ظاهرة تذكر بخلاف ما تدّعيه مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من بروباغندا إعلامية زائفة !! لا بل ستجد أن جل القرارات جاءت لتؤكد أن تطبيق المادة ٣٠٨ عقوبات قد حصل بنطاق ضيق وشمل القرارات الصادرة بعدم المسؤولية، بمعنى أن الفعل الجنسي “المشترك” قد حدث بالرضى !!

وحيث أن الشيء بالشيء يذكر -لإتحاد علّة من يدّعي مصلحته بالإلغاء- فإن المطالبة السابقة واللاحقة بإلغاء المادة ٣٤٠ عقوبات -كما يخطط له ومنذ نهاية التسعينات من القرن الماضي- وكذا محاولة إلغاء المادة ٩٨ من ذات القانون لا ولن يمنع من وقوع إعتداء صاحب حق مشروع بالدفاع عن شرفه وعرضه فيما تم تسميته بجرائم الشرف.

وعليه وإذا ما إفترضنا صحة التسمية -وعلى الفرض الساقط- فإن الشرف إن تم تدنيسه في مجتمعنا فلن تحدّ منه عقوبة مهما علا قدرها وبلغت شدّتها.

لا بل إن إلغاء هاتين المادتين (٣٤٠+٩٨) عقوبات سيشجع بالقطع على إرتكاب الرذيلة قولاً واحداً وهذا ما تصبو إليه جل مؤسسات المجتمع المدني وغيرها مع شديد الأسف.

وعليه، وبالتناوب فإن المطالبة اللاحقة ستكون بإلغاء “جريمة الزنا” وهي آخر معاقل الشرف -إن بقي لدينا أصلاً- والإنزلاق نحو شرعنة “مبدأ الحرية الجنسية الهدّام” الذي أقرته جل الدول الغربية في مؤتمر لاهاي في العام ١٩٦٤ إن لم تخنّي الذاكرة، وكانت نتائجه المباشرة البدء بإلغاء جريمة الزنا -تباعاً- من قوانين عقوباتهم سواءً الفرانكفونية منها أو الإنجلوساكسونية وعلى حدٍ سواء !!

وعليه ولكل ما تقدّم فإنني مع الإبقاء على المادة ٣٠٨ عقوبات مع إجراء بعض التعديل على الصياغة شأنها في ذلك شأن العديد من المواد التي تحتاج إلى بعض التعديلات.