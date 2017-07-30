الحرة نيوز –

أقيم في مركز الحسين الثقافي مساء أمس السبت حفل توقيع ومناقشة كتاب ” سينما هوليوود: تشريح الأسطورة ” لمؤلفه الاعلامي والناقد محمود الزواوي ؛ بحضور المدير التنفيذي للثقافة سامر خرينو ، وجمهور من المتابعين و المهتمين.

وقال المدير التنفيذي للثقافة المهندس سامر خرينو أن #أمانة_عمان تولي الثقافة والمثقفين أهتماما كبيرا، وتحرص على دعم ورعاية المبدعين الاردنيين في كافة أشكال الثقافة ومنها الثقافة السينمائية وصناعتها وذلك من خلال إقامة الفعاليات الثقافية والاحتفاء بهم وبإنجازاتهم وبما يسهم في تعزيز التوجه نحوها.

وقدّم الباحث والناقد السينمائي الاستاذ عدنان مدانات قراءة للكتاب حيث أشار الى سر النجاح للسينما الامريكية بتحولها الى صناعة من قبل الدولة الامريكية بحيث أصبحت متعددة وتشمل الادوات والمعدات ومواقع التصوير، وخلق النجوم من الممثلين كذلك الافكار والقضايا التي تطرحها على مستوى وسائل الاعلام لتظهر نمط الحياة الأمريكية؛ بحيث أصبحت الحياة الأمريكية أسطورة تعرض للعالم من خلال السينما.

وتحدث المدانات عن قيمة الكتاب وابداع الباحث الزواوي في تقمص دور الجرّاح في تشريح وتغطية كافة نواحي السينما الأمريكية والمفارقات الكبيرة فيها، واشكالها وانواعها مما يساعد بعدم الانخداع بالمظاهر المحيطة في هذه الصناعة والتي تظهر للمتابع بأنها ملاك وهي في الحقيقة غير ذلك.

وقال الاعلامي ناجح حسن ان اهتمامي في متابعة سيرة الكاتب نابع من نظرتي له في جديّته واخلاصه في عمله ، فللكاتب مجموعة زاخرة من الكتب والابحاث التي تدفع الكثير من المؤسسات لطباعة ما يقدمه.

واضاف ان الكتاب يطرح قضايا وركائز صناعة السينما الامريكية المتطورة ، ويشمل الكثير عن هذه الصناعة ويسد فراغ المكتبة الاردنية بهذا المجال.

وتوجه الاستاذ ناجح حسن بالشكر لأمانة عمان على تبنيها لنشر مثل هذه الانجازات التي تكرس الثقافة السينمائية وتعرّف من هم خارج الأردن عن الإبداع الثقافي لدينا.

بدوره شكر الكاتب محمود الزواوي أمانة عمان الكبرى على تبني طباعة ونشر الكتاب قائلاً ” نحن بتبنيكم نشعر أننا في أيدي أمينة لدعم الثقافة في الأردن “.

وعن كتابه قال الزواوي بأنه ينظر للكتاب كمرجع يفيد المختص والمتابع والقارئ لمعرفة ما هي صناعة السينما الأمريكية منذ نشأتها ويقدم فيه رؤى سينمائية جديدة من خلال معطيات تتعلق بأبرز الوقائع والتطورات التي شهدتها السينما الأميركية عبر مسيرتها المديدة.

وأضاف الزواوي أنه يطرح في كتابه ملامح المشهد السينمائي في القرن العشرين، ويتناول دور الموسيقى التصويرية في الأفلام السينمائية، ويتتبّع المراحل المتعددة لإعداد القصص السينمائية في هوليوود، ويعرّف بـ”القائمة السوداء” في هوليوود، ويطلّ على تطوّر صورة البطل في السينما الأميركية، ويبحث في علاقة “التوأمة” بين هوليوود واليهود، معرّجا على صورة العربي في السينما الأميركية، ومسلطا الضوء على حضور الفنانين التشكيليين في السينما الأميركية.

وتحدث المؤلف عن ان الكتاب يستعرض الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات والافلام الأكثر تكلفة في الإنتاج في تاريخ السينما الاميركية ، وعن جوانب سينمائية مهمة اخرى كمراحل أعداد القصص السينمائية ودور وكلاء نجوم هولوود والبدلاء في السينما الأميركية ونظام تصنيف الأفلام والأثر السلبي للقائمة السوداء، إضافة إلى معلومات مهمة تتعلق بصورة العربي في الإعلام والسينما الاميركية، وبالعلاقة بين السينما الاميركية والمسرح وتأثير التلفزيون على السينما وأمثلة متعدد على جوانب اخرى للسينما الاميركية.

ومن الجدير بالذكر أن محمود الزواوي هو صحفي وباحث وناقد حائز على شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة جورج واشنطن، شغل منصب مدير القسم العربي بإذاعة صوت اميركا بواشنطن ومراسلا للإذاعة في منطقة الشرق الاوسط، وصدر له العديد من الكتب التي تتناول موضوعات السينما الاميركية منها سلسلة “روائع السينما”، “جوائز الاوسكار”، “صناعة الاحلام”، و”مفارقات هوليوودية”.