الحرة نيوز –

كشف مدير سير العاصمة العقيد باسم الخرابشة عن تعليمات جديدة حول تظليل السيارات، حيث ستعرض السيارات على لجنة فنية للتأكد من نسبة التظليل قبل تحرير مخالفة بذلك.

وأكد الخرابشة أن نسبة التظليل المسموح بها للمركبات هي ٣٠%، وأنه سيتم حجز رخص السيارة ذات الزجاج المظل في حال وجود المخالفة ولسائقها المراجعة خلال اسبوع للتأكد من نسبة وقانونية التظليل وفي حال ثبت انها ضمن النسبة المقررة او تم ازالته يتم ارجاع الرخص دون تحرير مخالفه كون الهدف ازالة المخالفة، وهذا اسوة بحملة الدخان الكثيف.

وبحسب الخرابشه فإن هذا الاجراء يهدف إلى تجنب التقدير الشخصي من قبل افراد المرور واحالة الموضوع الى لجنة فنية تحقيقا للعدالة والانصاف وضمانا لتطبيق دقيق للقانون.