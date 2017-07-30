الحرة نيوز –

أقر مجلس النواب بجلسته المسائية الأحد عقوبات جديدة على مرتكبي جرائم سرقة المركبات.

المجلس شطب النص الوارد في الفقرة ٣ من المادة (٤٠٧) في القانون الحالي التي تعاقب على سرقة المركبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، واستعاض عنه بجملة من النصوص.

وفرض القانون عقوبة على كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم .

ويعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.