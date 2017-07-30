الحرة نيوز –

شيعت مديرية الأمن العام جثماني كل من الملازم اول سامي بركات الحمايدة والملازم اول حمزة محمد العلاونة من مرتب إدارة مكافحة المخدرات واللذين قضيا إلى جوار ربهما اثر حادث سير مؤسف أثناء تأديتهما لواجبهما الرسمي خلال تتبعهم لإحدى المركبات المشبوهة والتي رفض سائقها المطلوب الامتثال للدورية، حيث تم متابعته من قبلهما وزميل آخر لهما ما أدى الى تدهور المركبة ووفاتهما وتعرض الثالث لإصابة متوسطة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشارك في تشيع جثمان الضابطين بعد ظهر اليوم الاحد في محافظتي العاصمة عمان واربد جموع من أهالي وذوي الفقيدين ورفقاء السلاح من مرتبات مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه والمفتش العام اللواء داوود هاكوز وعدد من كبار ضباط الأمن العام.

وقدم اللواء الركن الفقيه أحر التعازي والمواساة لذوي الفقيدين باسمه ونيابة عن منتسبي الأمن العام سائلا المولى عز وجل أن بتغمدهما بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأقيمت للفقيدين مراسم تشييع عسكرية، حيث حملا على أكتاف زملائهما من منتسبي الأمن العام مكللين بالغار يعلوهما علم المملكة الأردنية الهاشمية ووريا الثرى في مقبرتي بلدتيهما.