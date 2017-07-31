الحرة نيوز –

صعدت خسائر شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 26.3 مليون دينار (نحو 37 مليون دولار) بنسبة 68.5 بالمائة.

وبلغت خسائر الملكية الأردنية خلال النصف الأول من العام الماضي، نحو 15.5 مليون دينار تساوي نحو 22 مليون دولار.

وبحسب بيان أصدرته الشركة، فإن نتائج النصف الأول من العام الحالي تأثرت بموسمية حركة السفر، والانخفاض الملموس في أسعار التذاكر، نتيجة المنافسة الحادة وخصوصاً في منطقة الخليج العربي.

وتراجعت إيرادات الملكية، بنسبة 1 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، رغم ارتفاع أعداد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة خلال نفس الفترة بنسبة 6 بالمائة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، سجلت الشركة ربحاً صافياً بلغ 1.5 مليون دينار تساوي 2.1 مليون دولار، مقابل خسارة صافية لنفس الشهر من 2016 بلغت 2.1 مليون دينار تساوي 2.9 مليون دولار.

وارتفع عدد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في الشهر الماضي، إلى 253 ألف مسافر مقابل 224 ألف مسافر لنفس الشهر من العام الماضي، بمعدل زيادة بلغ 13 بالمائة.

والخطوط الملكية الأردنية، هي الناقل الرسمي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة عمان، ولديها عشرات المكاتب حول العالم.