الحرة نيوز –

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أعلى مستوى في نحو سبعة أسابيع بفعل التوترات في شبه الجزيرة الكورية مما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في الوقت الذي يحوم فيه الدولار حول أقل مستوياته في عدة أشهر.

وحلقت قاذفتان أميركيتان من طراز (بي-1بي) الأسرع من الصوت فوق شبه الجزيرة الكورية في استعراض للقوة يوم الأحد وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة إن الصين واليابان وكوريا الجنوبية بحاجة لفعل المزيد بعد أحدث الاختبارات الصاروخية التي تجريها بيونجيانج.

وسجل الذهب أعلى مستوى منذ 14 يونيو حزيران في المعاملات الفورية عند 1270.98 دولار للأوقية (الأونصة) في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش نزل 0.1 في المئة إلى 1267.93 دولار للأوقية.

وكان المعدن الأصفر ارتفع بنحو 1.1 في المئة الأسبوع الماضي ليسجل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1267.60 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 في المئة إلى 16.71 دولار للأوقية.

وارتفع المعدن 1.2 في المئة في الأسبوع الماضي مسجلا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي أيضا.

وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 935.25 دولار للأوقية بعد أن نزل بنحو 0.5 في المئة الأسبوع الماضي.

وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 886.72 دولار للأوقية بعد أن ارتفع 3.8 في المئة الأسبوع الماضي.