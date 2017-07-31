الحرة نيوز –

قال وزير الجيش الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان”، الاثنين، إنه “سيقف إلى جانب الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، حتى إن ثبت أنه أخطأ”.

وعند تطرق ليبرمان خلال كلمته في مؤتمر لـ”مكافحة الإرهاب”، في “هرتسليا” المحتلة، إلى المحاكمة الجندي القاتل، قال “لا يمكن أن يكونوا عناصر الجيش الإسرائيلي الذين يرتدون الزي العسكري، موضع هجوم من قبل سياسيين… فهم رسل الشعب الإسرائيلي”.

وأضاف: “إذا كانت هناك أي انتقادات على الجيش الإسرائيلي، فإن العنوان الوحيد هو وزير الأمن، ويجب أن نبقي الجيش الإسرائيلي بعيد عن أي جدل سياسي”.

وتولى ليبرمان مهامه كوزير لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم ضم حزبه “يسرائيل بيتينو” إلى الحكومة، في نهاية أيار/ مايو الماضي، عقب استقالة موشيه يعالون، إثر موقفه من قضية الجندي القاتل.

ودعمه أيضًا لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي “غادي آيزنكوت” بعد الهجوم عليه هو الآخر، ووصف يعلون مناهضيه بأنهم زعماء عصابات، الأمر الذي أثار سخط نشطاء من الليكود ودعوا إلى عدم التصويت له في الانتخابات التمهيدية القادمة، كجزء من العقاب