الحرة نيوز –

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت 29 يوليو/تموز، بأن زوجة المفتي الشرعي لتنظيم “داعش” في تلعفر غرب الموصل انتحرت مع اطفالها الثلاث حرقا في منزلها وسط القضاء.

وقال المصدر في ، أن “زوجة المفتي الشرعي لتنظيم داعش في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، انتحرت مع اطفالها الثلاث حرقا في منزلها باطراف القضاء وفق المعلومات المتوفرة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “اسباب الانتحار لاتزال غامضة”، مشيرا الى أن “المفتي متوار عن الأنظار، وكان يتواجد بين فترة وأخرى بأحد المساجد سابقا”.

وفي سياق متصل فقد استكملت القوات الأمنية، التحضيرات اللازمة لانطلاق عملية تحرير تلعفر من تنظيم داعش تمهيداً لانطلاق ساعة الصفر، التي من الممكن أن تكون في نهاية شهر آب/ أغسطس القادم، بعد أن أنهت القوات الأمنية خطة التحرير والاستعدادات اللوجستية الخاصة بالمعركة.

عملية تحرير قضاء تلعفر العراقي باتت قاب قوسين أو أدنى، بعد أن انتهت كل الإستعدادات العسكرية والتحضيرات اللوجستية لإطلاق المعركة التي ستكون بقيادة غرفة عمليات “قادمون يانينوى”.

الموعد النهائي لانطلاق المعركة لم يحدد بشكل نهائي الا ـن صحف عراقية رجحت أن يكون في العشر الأواخر من آب /أغسطس القادم.