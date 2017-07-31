الحرة نيوز –

لما عتب جلالة الملك على المسؤولين السابقين،

القصد ان هناك مشاكل كبيرة في الجنوب والشمال والوسط؛

ما حد كلف نفسة وحل مشكلة او على الاقل ساهم في تخفيف الاحتقان الشعبي…واكيد هذا يتعذر وكما سبق ان قلت انه لا يوجد في الوطن قيادات شعبية موثوق بها من قبل الجماهير لاسباب تعلمها اجهزة الحكومة.،والتفنن بتقصيص الجنحان لكل مسؤول يخرج من الوظيفة.

ولان الاعلام المسحج لم يستطع الخروج خارج حدود الوطن،

والاقصاء المتعمد للاعلاميين الوطنيين والاحرار وعدم بروزهم وقمعهم من الداخل من خلال القبضة الامنية عليهم اصبحنا عراة امام الفضاء الخارجي لذلك لم نستطع مواجهة الهجمة الاعلامية والسياسية على الاردن من قبل متربصين الخارج، والرد عليهم بالحجة والمنطق،

والدفاع عن وطنهم ومليكهم.

يا جماعة والله المعارضة الاعلامية او السياسية خدمة للدولة،

لا تحاربوها هم جنود الوطن عند الشدائد،

ومعارضتهم غيرة وحب للوطن.

اما المزاودة عليهم بالقول بانكم تلتفون حول القيادة الهاشمية!!

كل الشعب الاردني ملتف حول الراية الهاشمية بما فيهم المعارضة….

المواطنة الحقة تقتضي المناصحة والتأشير على مواطن الخلل…..

حمى الله الوطن

سعد عوض البلوي