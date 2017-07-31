الحرة نيوز –

السادة قيادي حزب الاتحادتحية طيبة وبعد:-

ان العمل من اجل مصلحة الوطن بشكل عام لا يتطلب استئذان اي جهة مهما كانت ، وان خدمة قضايانا وتحقيق اهدافنا الوطنية هي واجب على كل فرد اردني حر حريص على وطنه وشعبه.

كنت أعمل على تحقيق كل ذلك من خلال انتمائي لوطني الأردن أولا وتنفيذ سياسات جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظة الله، من خلال انتمائي لحزب الاتحاد الوطني الاردني ولكن اذا وجدت أن العمل الحزبي لن يساهم أو يساعد في دعمي لتحقيق ذلك ،فإنني أعلن لكم جميعاً استقالتي من كافة مواقعي الحزبية.

وتعتبر الاستقالة بالنسبة لي نافذة منذ كتابة هذا الكتاب لكم

أتمنى لحزب الاتحاد كل التوفيق وستبقى علاقتي الشخصية بكم متواصلة وعلى استعداد للتعاون سوياً من اجل خدمة الوطن.

من جهة اخرى اصدقائي سأبقى كما عهدتموني متواجدة بالعمل العام في خدمة وطني كناشطة سياسية في كل الميادين .

والله ولي التوفيق

رانيا حدادين