الحرة نيوز –

يعلن التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية (نجمة) عن فتح باب التسجيل للمرحلة الخامسة من مشروع الغذاء مقابل التدريب للذكور والإناث للجنسيتين (الأردنية والسورية) والذي ينفذه التحالف الوطني (نجمة) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية من خلال مراكز الأميرة بسمة للتنمية في المحافظات المستهدفة، ولمدة خمسة أشهر اعتباراً من 1/8/2017 ولغاية 31/12/2017. بحيث سيتم منح كل منتسب لهذا المشروع بطاقة تسوق ممغنطة تصرف كمواد غذائية مقابل عمله (كمتدرب) لدى مؤسسات وشركات ومصانع محلية باحثة عن عمالة، بحيث يتم النظر من قبل رب العمل في تعيين من تثبت جدارته خلال هذه الخمسة أشهر تعيناً رسمياً شاملاً جميع الحقوق العمالية، وحسب ما يسمح به قانون العمل والعمال الأردني.

– المحافظات المستهدفة من هذه المرحلة: الاردنيين: (اربد، الزرقاء، عمان، البلقاء، الكرك والعقبة).

السوريين: (الزرقاء، عمان، البلقاء)

– التدريب لدى المؤسسة والشركات والمصانع المحلية مجاناً بدون مقابل.

– مدة البرنامج: خمسة أشهر.

– تاريخ بدأ البرنامج: اعتباراً من شهر آب 2017.

– ساعات الدوام اليومي حسب طبيعة عمل المؤسسة التي سيتم توزيع المستفيدين عليها.

– أيام التدريب (6) أيام من السبت ولغاية الخميس من كل أسبوع أو حسب طبيعة عمل المؤسسة التي سيتم توزيع المستفيدين عليها.

شروط القبول:

1- العمر: ( 18-35 ) عام من كلا الجنسين (الإناث والذكور).

2- أن يكون أردني أو سوري الجنسية بالنسبة للسوريين فقط في الزرقاء، عمان والبلقاء.

3- أن يكون متعطل عن العمل.

4- أن يجيد القراءة والكتابة.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- أن يكون لائقاً ذهنياً.

7- يُقبل فرد واحد من الأسرة الواحدة.

8- أن لا يكون قد سجل سابقاً لدى التحالف كمتدرب.

الوثائق المطلوبة:

1- طلب التسجيل معبأ كاملاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل التعبئة أو ناقص الوثائق المطلوبة.

2- صورة عن هوية الأحوال المدنية.

3- صورة عن دفتر العائلة.

4- صورة عن شهادة الدراسة أو الدورات والخبرات السابقة (إن وجدت).

لتعبئة الطلبات يرجى زيارة مراكز الاميرة بسمة للتنمية في المناطق التالية :

– اربد / مركز الأميرة بسمة للتنمية/ اربد . اردنيين فقط.

– عمان / مركز الأميرة بسمة للتنمية/ النزهة . اردني وسوري

– الزرقاء / غرفة صناعة الزرقاء. /اردني وسوريين فقط

– عمان / مركز الأميرة بسمة للتنمية/ سحاب. اردني وسوري

– العقبة / مركز الأميرة بسمة للتنمية/ العقبة/ اردنين فقط

– الزرقاء / غرفة صناعة الزرقاء. اردني وسوري

– البلقاء / مركز الأميرة بسمة للتنمية / الكفرين. اردني وسوري