الحرة نيوز –

ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب الحكومة بطرد السفير الصهيوني وإغلاق سفارة العدو الصهيوني واستدعاء السفير الاردني لدى الكيان إلى 75 نائبا، الأحد، على خلفية جريمة السفارة الصهيونية.

ويرجح أن يرتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة، حيث أن كثيرا من النواب أصحاب المواقف ممن لم يتمكنوا من التوقيع على المذكرة بسبب السفر أو انشغالات أخرى.

وتاليا أسماء النواب ال 75 الموقعين حتى اللحظة على المذكرة بخصوص جريمة السفارة الصهيونية:

1- عبد الكريم الدغمي

2- عبد الله العكايلة

3- خليل عطية

4- خالد الفناطسة

5- وفاء بني مصطفى

6- نبيل الشيشاني

7- هدى العتوم

8- طارق خوري

9- مصطفى العساف

10- محمد نوح القضاة

11- تامر بينو

12- صالح العرموطي

13- منتهى البعول

14- منصور سيف الدين مراد

15- محمد هديب

16- ديمة طهبوب

17- موسى الوحش

18- موسى هنطش

19- عليا ابو هليل

20- مصطفى ياغي

21- ابراهيم ابو السيد

22- إبراهيم بني هاني

23- حياة المسيمي

24- خالد رمضان

25- خميس عطية

26- مصلح الطراونة

27- قيس زيادين

28- سعود ابو محفوظ

29- محمود الفراهيد

30- احمد الرقب

31- جمال قمو

32- محمود الطيطي

33- محمد الرياطي

34- غازي الهواملة

35- فوزي الطعيمة

36- يحي السعود

37- ابراهيم ابو العز

38- صداح الحباشنة

39- حازم المجالي

40- رسمية الكعابنة

41- محمد الظهراوي

42- عبد المنعم العودات

43- مرزوق الدعجة

44- محمد العتايقة

45- صفاء المومني

46- معتز ابو رمان

47- عمر قراقيش

48- شعيب الشديفات

49- جودت الدرابسة

50- يوسف الجراح

51- خير أبو صعيليك

52- علي الحجاحجة

53- عبد الله عبيدات

54- ابراهيم القرعان

55- نبيل الغيشان

56- عيسى الخشاشنة

57- أحمد فريحات

58- قصي الدميسي

59- أحمد الهميسات

60- نضال الطعاني

61- سليمان حويلة الزبن

62- حابس الفايز

63- بركات النمر العبادي

64- محمد العمامرة الحويطات

65- عبد علي عليان المحسيري

66- مصطفى الخصاونة

67- مفلح الخزاعلة

68- عقلة غمار الزبون

69- حمود الزواهرة

70- عزيز محمد علي سلمان

71- محاسن الشرعة

72- حابس الشبيب

73- فضية ابو قدورة

74- انتصار حجازي

75- نواف الزيود