الحرة نيوز –

تنظم وزارة العمل من خلال مديرية عمل محافظة المفرق وبالتعاون مع جامعة آل البيت يوم الاربعاء الموافق ٢/٨/٢٠١٧ معرضا وظيفيا للباحثين عن العمل من مختلف المهن والقطاعات , وذلك في موقع الجامعة بمشاركة اكثر من ٢٤ مؤسسة وشركة .

ويستمر المعرض ليوم واحد فقط من الساعة ٩ صباحا ولغاية الساعة ٣ عصرا ، وتأتي اقامة هذا المعرض بهدف المساهمة في توفير فرص العمل للمتعطلين عن العمل حيث تشكل هذه المعارض الوظيفية فرصة للباحث عن العمل للالتقاء مباشرة مع أصحاب العمل لاختيار العمل المطلوب.

ومن المتوقع ان يوفر هذا المعرض من خلال الشركات المشاركة قرابة الف فرصة عمل في مختلف التخصصات منها مهندسين, محاسبين, فنيو صيانة, مشغلو آلات ,مندوبي مبيعات, منسقو مبيعات, معلم شاورما , سواقين من مختلف الفئات ,عمال مستودع, عمال انتاج (ذكور وإناث) , مشرفو عمال, عمال تحميل وتنزيل , فنيو مختبرات, فنيو كهرباء , فنيو تمديدات صحية حراس, مشغلو آلات ومهن اخرى