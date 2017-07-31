الحرة نيوز –

قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب اليوم الاثنين تشكيل لجنة من الوزارة للكشف على المستشفيات الخاصة.

وقال مدير ترخيص المهن والمؤسسات الدكتور ناصر الخشمان ان اللجنة وضعت جدولا زمنيا لزياراتها للمستشفيات يبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء متوقعا الانتهاء من زيارة المستشفيات الخاصة التي يزيد عددها عن الستين في غضون شهرين.

وتضم اللجنة في عضويتها مندوبين عن مديريات التأمين الصحي والرقابة الداخلية في الوزارة، اضافة لمندوب عن مديرية ترخيص المهن والمؤسسات.

وقال الدكتور الخشمان ان اللجنة وضعت قائمة مراجعة تغطي جميع الجوانب في اداء المستشفيات ومرافقها والشروط الواجب توفرها والتي على ضوئها حصلت على الترخيص.

واشار الى ان هناك تعاون كبير مع المستشفيات الخاصة على الصعد كافة، مشيدا بمستواها وما حققته من سمعة طيبة جعلتها مقصدا للسياحة العلاجية.