الحرة نيوز –

زار وفد من جمعية القوات المسلحة للاتصالات والالكترونيات الأمريكية بعمان ((AFCEA مؤخراً منصة Orange لتسريع نمو المشاريع الناشئة ‘BIG’، وذلك على هامش حفل اطلاق فرع الجمعية في الأردن والتي يترأسها فخرياً سمو الامير فيصل بن الحسين، حيث كانت Orange الأردن الراعي البلاتيني للحفل.

واطلع الوفد خلال الزيارة على برامج ونشاطات منصة ‘BIG’ وآليات دعمها للمشاريع الناشئة في المملكة، واستمعوا الى عرض قدمته Orange الأردن عن تفاصيل الدعم المقدم لأصحاب المشاريع الناشئة والخطوات والأساليب المتبعة في تطوير منتجاتهم وخدماتهم.

وتلتقي أهداف (AFCEA) وOrange الأردن في العديد من المحاور، ذلك أن الجمعية تعمل على تطوير قطاع التكنولوجيا من خلال نشر الوعي بين الناس وطلاب الجامعات عن طريق تطوير القطاعات الأخرى والمعرفة والذي بدوره يؤدي إلى مجتمعات آمنة.

وتعتبر Orange الأردن المزود الأقوى للإنترنت السريع والرائد في تقديم أقوى خدمات الاتصالات كونها تطبّق الخبرة المكتسبة عالمياً للبدء في عملية التحول الرقمي في المملكة والحفاظ عليه. وتتماشى هذه الطموحات مع استراتيجية الشركة الخمسية 2020 Essentials والتي تركز على ربط الناس بكل ما هو ضروري بالنسبة لهم.