الحرة نيوز –

حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 102 صندوق موزعة على 48 مركز اقتراع وفرز في كافة مناطق السلط الكبرى للمجلس التسعة المحلية ومجلس المحافظة “اللامركزية”.

وقال رئيس لجنة الانتخابات في بلدية السلط الكبرى المهندس خالد القسوس، إن بلدية السلط الكبرى تضم 9 مجالس موزعة على مناطق السلط الكبرى ومن يحصل على أعلى الأصوات في المجالس المحلية في منطقته يكون عضوا في مجلس بلدية السلط الكبرى حتى لو كان أنثى، حيث يمثل منطقته ويكون رئيسا للمجلس المحلي للمنطقة.

وبلغ عدد المترشحين لمجلس محلي السلط 8 ذكور و3 إناث في حين بلغ عدد المترشحين في منطقة زي 7 ذكور و3 اناث، وفي ام جوزة 9 ذكور وأنثى واحدة، ومنطقة علان 6 ذكور وأنثى واحدة، واليزيدية 5 ذكور و2 أنثى، والرميمين 7 ذكور و 2 أنثى وعيرا 8 ذكور و 2 أنثى، ويرقا 6 ذكور و2 انثى ووادي الحور 5 ذكور وأنثى واحدة.

اما ما يخص مجلس المحافظة “اللامركزية”، قال القسوس إن عدد المترشحين في مدينة السلط، الدائرة الأولى، بلغ 22 مرشحا بما فيهم 4 سيدات والمطلوب 7 أعضاء لملء 7 مقاعد تمثل السلط الكبرى.

والدائرة الثانية منطقة عيرا 5 مترشحين لمقعد واحد، في حين ترشح في الدائرة الثالثة منطقة يرقا 9 مترشحين لمقعد واحد.

وما يخص الكوتا النسائية قال القسوس يفوز من الكوتا النسائية “سيدتان” على مستوى 23 دائرة انتخابية في محافظة البلقاء ممن حصلن على أعلى الأصوات ولم يفزن بالاقتراع.

وقال انه بخصوص مندوبي المترشحين يحق لكل مرشح مندوب واحد على الصندوق لمتابعة عملية الاقتراع والفرز، ومندوب واحد لكل مترشح لحضور الفرز النهائي واستخراج النتائج في موقع الفرز في جامعة البلقاء التطبيقية.

واضاف فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أن أغلب المترشحين ملتزمون باستثناء البعض منهم ممن عملوا على الصاق الصور على الاعمدة ومداخل الأنفاق والجسور مما ادى الى تشوية المعالم التراثية وسط المدينة.

وقال القسوس إن الهيئة وبالتعاون مع بلدية السلط الكبرى واشغال محافظة البلقاء عملت على ازالة بعض من هذه المخالفات التي تسبب باعاقة الرؤية على التقاطعات والاشارات الضوئية.