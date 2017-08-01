الحرة نيوز –

لم يكن عرضا للرمزية ما صرح به وزير المياه والري حازم الناصر أخيرا من أن «الجزء الأصعب من تخفيض فاقد المياه ينصب بالأساس في ضبط الاعتداءات على مصادر المياه»، لكنه يعكس واقعا متصاعدا بخطورة حالات الاعتداء على حقوق المواطنين، ويرسل إشارة قوية إلى أن «الدولة» بمؤسساتها كافة لن تقف مكتوفة الأيدي مهما تنوعت أساليب السرقة.

بعد أن وصل فاقد المياه في أعوام سابقة إلى مستويات قياسية، لأسباب عديدة ليس أولها تقادم أعمار الشبكات ولا آخرها الاعتداءات غير المشروعة على الشبكات الرئيسة والفرعية، بدأت وزارة المياه والري وجهات حكومية أخرى، رحلة الألف ميل، بخطة واضحة محددة الخطوات لتخفيض فاقد المياه بإطلاقها حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه منتصف عام 2013 وتأهيل معظم الشبكات في معظم مناطق المملكة.

ولأن الأساس في موضوع فاقد المياه هو في جوهره اعتداء على هيبة الدولة أولا، فقد وضعت وزارة المياه والري استراتيجية وطنية للمياه هدفها الرئيسي خفض الفاقد إلى نحو 30% بحلول العام 2025، لتصل حصة الفرد اليومية إلى نحو 105 لترات من المياه العذبة لغايات الشرب.

وتنفيذ هذه الاستراتيجية يأتي أولا من الحد من فاقد المياه في الشبكات، بحيث تزود المناطق بالمياه، بطريقة الانسياب الطبيعي بدلا من الضخ، مما يقلل الفاقد ويحسن التزويد، كما يحسن مستوى الإيرادات لسلطة المياه وإدامة عمر الشبكات.

يقول الناصر «نعمل على تغيير عدادات المياه في العاصمة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي»، مبينا أن الفاقد من المياه «انخفض في بعض مناطق العاصمة نتيجة تغيير العدادات في بعض الزونات، وتضم بين 1000 إلى 5000 الاف مشترك، من 45% إلى 25%».

أما الذراع الثاني للتنفيذ فيتم من خلال استمرار العمل في حملة إحكام السيطرة ووقف الاعتداءات على مصادر المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية التي نجحت بعد مرور أربعة أعوام على بدئها في ضبط نحو 32 ألف اعتداء وردم 900 بئر من أصل ألف بئر، ولم يتبق سوى 350 بئرا مخالفة هي بالطبع معروفة عند «الوزارة» وفي معظمها تتركز في منطقة الأزرق ونحو مئة بئر في ديرعلا، كما تم ضبط 54 حفارة مخالفة.

قضائيا، ففي المحاكم تم تسجيل 800 قضية للوزارة ضد معتدين على مصادر المياه كان الحكم فيها لصالح «الوزارة» بخمس قضايا.

في حين مائيا، تشير تصريحات الناصر إلى أن حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه شكلت مصدرا مائيا جديدا للموازنة المائية، فقد أسهمت في توفير ما يزيد على 25 مليون متر مكعب، كانت تسحب بطريقة مخالفة من الأحواض الجوفية من خلال الآبار المخالفة وشبكات المياه في معظم مناطق المملكة، وهي تشكل ربع ما ينتجه مشروع جر مياه الديسي في الجنوب.

ووفقا لحوادث الاعتداءات على مصادر المياه، فإن جنوب العاصمة عمان والرمثا والمناطق الشرقية من المملكة هي بؤر ساخنة والأكثر تسجيلا للاعتداءات وتكرار الاعتداءات حتى بعد ضبطها.

لكن في نهاية المطاف، ومع وصول الأحواض الجوفية إلى الاستنزاف وهبوط في بعضها وصل إلى 5 أمتار بمعدل متر واحد سنويا بسبب التغييرات المناخية وتفاقم الحفر المخالف للآبار، وهو ما ينذر طبقاتها بالتملح ،لم يكن مناصا من حملة إحكام السيطرة لحماية خزنة الأردن المائية، ولكن ما سيحسمها الاستمرارية دون تهاون أو استسلام.