الحرة نيوز –

تبقى المملكة اليوم تحت تاثير الكتلة الهوائية الحارة، وتكون الاجواء حارة بوجه عام مع ظهور غيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا لتصبح الأجواء حارة نسبياً في عمان والمرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

وتبقى الاجواء يوم الخميس حارة نسبياً في عمان والمرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور غيوم عالية الارتفاع، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 الى 23 درجة مئوية والمناطق الشمالية 35 الى 24 والمناطق الجنوبية 37 الى 21 وتصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 29 درجة مئوية.