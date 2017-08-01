الحرة نيوز –

استكملت لجنة انتخابات قصبة الطفيلة عمليات الربط الالكتروني لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية، وعددها 29 مركزا تضم 59 صندوق اقتراع، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات ومع غرفة عمليات الانتخاب في دائرة انتخاب الطفيلة، استعدادا للانتخابات المقررة في 15 الشهر الحالي.

ولفت رئيس لجنة انتخابات الطفيلة الدكتور صالح الحباشنة الى ان كوادر الانتخابات في الطفيلة قامت بالتحقق الميداني من الربط الالكتروني لغرف الاقتراع والفرز في مراكز الاقتراع في مختلف مناطق قصبة الطفيلة، فضلا عن تزويدها بأجهزة حاسوب وخطوط نت وتكليف موظفين بعمليات ادخال البيانات وتمريرها اولا بأول الى الهيئة خلال عمليات الاقتراع والفرز.

وأشار الى ان غرفة العمليات التي ستتواصل مع ضباط الاقتراع والفرز ستعمل على معالجة اي ملاحظات تردها من الميدان اثناء العملية الانتخابية، في وقت تم فيه تكليف موظفين للقيام بمهام ضباط انتخاب في مراكز الاقتراع، حيث خصص لكل مركز ضابط فني للعمليات الفنية واخر اداري لمتابعة الامور الادارية.

وفي لواء الحسا، بين مدير انتخاب اللواء عمر البنوي ان عملية الربط الالكتروني استكملت بعد إجراءات عدة تم اتخاذها بغية تسهيل عملية الاقتراع والفرز وربطها مع الهيئة المستقلة للانتخاب فيما يضم اللواء أربعة مراكز اقتراع وفرز تحتضن تسعة صناديق اقتراع.