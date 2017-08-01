الحرة نيوز –

باشرت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى بإقامة بانوراما تجميلية على منعطفات طريق العيص باتجاه مدينة الطفيلة بالتعاون مع شركة البوتاس العربية، تشتمل على تصميم شلالات للمياه تنساب على المقاطع الصخرية، وأماكن للجلسات العائلية، وفق رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات.

وبين العدينات ان تصميم مخططات مشروع البانوراما وتنفيذ مراحله سيتم من خلال جهود كوادر البلدية التي تضم مهندسين وفنيين وعمال اكفياء، فيما تم التعاون مع فنيين من مديرية زراعة الطفيلة لتنفيذ هذا المشروع الجمالي الذي سيسهم في إيجاد نواة لمتنزه يطل على مدينة الطفيلة، في وقت سيتم فيه إيجاد شلالات للمياه وأماكن للجلسات العائلية دون تحميل البلدية مخصصات مالية مرتفعة.

وأشار الى حاجة العديد من مناطق بلدية الطفيلة لمثل هذه المشروعات التي تسهم في زيادة المعالم الجمالية لمدينة الطفيلة، وإيجاد متنفس لسكانها.