الحرة نيوز –

ما زالت معدلات البطالة بين الشباب الاردني مرتفعة ، والكل يبحث عن فرصة عمل في أي قطاع للحيلولة دون جلوسه في منزله .

الطموح لدى الشباب ايجاد فرصة عمل ، في ظل وجود عدالة في التعيينات لياخذ كل منهم حقه ضمن الانظمة والقوانين ، لا ان تسود الواسطة والمحسوبية في التعيينات باي مؤسسة اردنية يتوفر لديها شواغر وظيفية فيذهب الحق ويأتي الباطل وهو الامر المرفوض من جميع فئات المجتمع .

تعيينات مؤسسة الموانىء في العقبة الاقتصادية اثارت حولها الكثير من التساؤلات ، وما لفت الانتباه مداخلة النائب حازم المجالي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” عندما تحدث بانه لم يخصص له قائمة في تعيينات مؤسسة الموانىء ولم يتدخل ولم يقدم أي اسم من طرفه .

التساؤل المطروح والذي نضعه امام جميع المسؤولين بدء بتلك المؤسسة وانتهاء بجميع الوزارات و الدوائرو المؤسسات ..

هل يخصص قوائم تعيينات للنواب …فأين العدالة ..واين انت يا ديوان الخدمة المدنية ؟؟