الحرة نيوز –

يلتقي فريق النادي الفيصلي نظيره فريق الاهلي المصري عند التاسعة من مساء يوم غد الاربعاء، في مباراة الدور نصف النهائي من البطولة العربية للاندية لكرة القدم.

وتقام المباراة على ستاد برج العرب في مدينة الاسكندرية، والتي ستحدد الفريق الأول المتأهل الى المباراة النهائية والذي سيلاقي الفائز من مباراة فريقي الترجي التونسي والفتح الرباطي المغربي التي تقام يوم الخميس المقبل.

ويجري فريق الفيصلي تدريبه الأخير مساء اليوم على ملعب المباراة بالاسكندرية بقيادة المدير الفني المونتنيغري نيبوشا، لوضع اللمسات الاخيرة على تشكيلة الفريق التي ستفتقد للاعب بلال قويدر الذي تعرض لاصابة قوية في الرباط الصليبي للركبة، وبالتالي ابتعاده عن الملاعب لمدة 6 أشهر.

وكان فريق الفيصلي فاز في الدور الاول من البطولة على فريق الاهلي المصري بنتيجة 1-0، حيث تصدر ممثل الكرة الاردنية المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات على فرق الاهلي المصري وحسين داي الجزائري والوحدة الاماراتي.