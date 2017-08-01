الحرة نيوز –

– شهدت مرحلة الخمسينيات الإنقلابات العسكرية والمد القومي ، وشعارات التحرير لفلسطين ، وإذاعةصوت العرب من القاهرة ، وشعارات الرجعية العربية ، – في تلك الفترة تم إستدعاء وصفي التل وترأس التوجية الوطني المسؤولة عن الإعلام والإذاعة . وإستطاعت الإذاعة الأردنية أن تناطح صوت العرب وخطاب التظليل والتهريج الإعلامي …..

– إعتمد وصفي في الرسالة الإعلامية :

خطاب نحو الداخل الأردني بالهوية الأردنية إلى حد المشاركة في كلمات الأغنية الأردنية فأوجد هوية أردنية .

ألاذاعة الأردنية كانت هوية الدولة وخطابها بتشكيل الرأي العام الأردني ….

– الآن ثورة إتصالات في تشكيل الرأي العام : الفضائيات مواقع التواصل الإجتماعي .

– المرحلة الآن تاريخية وإستثنائية بما تشهدة من صراعات ، تحولات عالمية ، نمط تحالفات ، أدوات إلصراع طائفية ، عرقية ، جماعات إرهابية ، تقلبات مفاجئة بالتحالفات ، إعادة صياغة منطقة ، إمتدادات نفوذ إقليمية ودولية ، حروب بالوكالة .

– والسؤال من هي جهة التوجية الوطني الآن في صناعة الوعي الوطني وتشكيل الرأي العام الأردني .

ومن الجهة المسؤولة عن خطاب الدولة الأردنية ورسالتها للرأي العام العربي ؟

– في عام ٢٠٠٣ . الحزب الدستوري تبنى فكرة إستحداث وزارة التنمية السياسية مع حكومة ابوالراغب . وتم تقديم خطة وطنية إستراتيجية لمهام وأهداف الوزارة …..وأحد أهم أليات عملها أن تكون حلقة الوصل بمأسسة الحوار بين القوى الحزبية والمجتمع المدني مع الدولة بحكومتها وسلطاتها ومؤسساتها وأجهزتها بهدف خلق فكرة الولاء للدولة ، وتنظيم الأدوار وتحديدها في إطار الدولة بفلسفتها ورسالتها بالحقائق والوقائع الأردنية …….

– ويبقى السؤال مطروحاً ؟ ما دور وزارة الثقافة والشباب ؟ آلا يستحق في هذة المرحلة الحرجة أن يُعاد النظر بالمهمة والدور ؟

– نقاط القوة لدينا هي الأقوى في هذا المحيط المحترق ….

الأردن قوي ولة رسالة ، مواقف ورسالة الملك الثابتة والقوية والشجاعة تجاة القضايا العربية وهي نابعة من ثوابت قومية لا تقبل مزاودة من جهة أو نظام .

دولة قوية بعلاقاتها الدولية المتوازنة وهي ناجحة وفاعلة .

رؤى إصلاحية على مستوى الداخل الواجبة التطبيق والتنفيذ بإزالة كل المعيقات ….

شرعية الحكم وإستقرارة التاريخي ….

الشعب الأردني المتماسك مجتمعياً …..

– نعم لإحياء التوجية الوطني بتجربة الدولة الأردنية التاريخي ، وإن تطلب إعادة هيكلة بالدمج والإلغاء لوزارات كالثقافة والتنمية السياسية والشباب والإعلام .

نعتقد كفى لوزارات مكتبية تعج بمئات الموظفين ، دون أن يكون لها دور حقيقي في الشارع الأردني ،

– الأردن ، المملكة الأردنية الهاشمية دور ورسالة وليس على حافة التاريخ والجغرافيا في تاريخ الأمة ، ودماءنا لا زالت ندية على سفوح الأمة .

– المرحلة إستثنائية بأحداثها وتطوراتها وتقلباتها لا تحتمل إلا التفكير بعقل الدولة وليس عقلية الموظف