الحرة نيوز –

صوّت مجلس النواب في الجلسة الصباحية التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة لصالح مقترح نيابي بإلغاء المادة 308 كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة.

وقال النائب عبدالكريم الدغمي إنه يؤيد ما ورد في مشروع القانون المعدل بخصوص هذه المادة كما وردت من اللجنة القانونية، مذكّرا بأنه كان “أول وزير عدل يعيّن قاضيا سيدة” ويقف دائما إلى جانب المرأة غير أن إلغاء هذه المادة لا يصبّ في صالحها.

ومن جانبه، قال النائب خميس عطية إنه يؤيد إلغاء المادة 308 كما ورد في مشروع القانون الذي ورد من الحكومة.

وأثار النائب أحمد الصفدي حفيظة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمداخلته التي اكتفى فيها بالقول “إحنا مع إلغاء هذه المادة”، فردّ عليه الطراونة: “يكثّر خيرك إنك مع إلغاء هاي المادة، ليش هو إحنا بمسابقة آراب آيدول بنصوّت عليها”.

ومن جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى الخصاونة، إن نصّ المادة 308 المعدل يوفّر حماية للمرأة.

ولفت الخصاونة إلى أن ضرورة أن لا يتم ترك الأمر لمنظمات المجتمع المدني كي تقود المشهد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي قال في بداية مناقشة المادة 308 إن التعديل المطروح على المادة يمسّ بصورة مباشرة القواعد المفصلية التي تشكل مجتمعنا الأردني، مؤكدا على موقف الحكومة بالالتزام بإلغاء المادة 308