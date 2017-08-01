الحرة نيوز –

أكد امين عام وزارة النقل انمار الخصاونة ان الوزارة تتابع قضية فتح معبر الطريبيل مع الجانب العراقي وتنتظر تحديد الموعد من قبل الحكومة العراقية لاعادة تشغيل المعبر مرة اخرى.

واضاف الخصاونة ان هناك تنسيق مع الحكومة العراقية ومع وزارة الخارجية لتحديد الموعد النهائي من قبل الجانب العراقي مشيرا الى ان التاخير سببه امني يخص الجانب العراقي والظروف التي تحكمه هي خارج ارادة الطرفين.

وقال ان هناك مؤشرات ايجابية من قبل الجانب العراقي لكننا لانستطيع تحديد موعد محدد لذلك ولانعلم ماهي الظروف لافتا الى ان الجانب العراقي اعلن سابقا انه سيتم فتح المعبر في شهر 4 الماضي وحدد موعد اخر في شهر 6 ولغاية اللحظة لم يتم اعادة العمل فيه.

وجدد تاكيده على ان الوزارة مع الاطراف الاخرى جاهزة في اي وقت يحدده الجانب العراقي لاعادة العمل في المعبر