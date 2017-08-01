الحرة نيوز – عمان

بيان هام

إن واقع الحال الذي فرض نفسه بين الأردن وإسرائيل يحتم علينا النظر وبعناية دقيقة متأنية حول ما ستؤول إليه الأمور الدبلوماسية وطبيعة العلاقة بين الأردن وإسرائيل وخصوصا بعد حادثة السفارة الإسرائيلية والتي راح ضحيتها شهيدين أردنيين قتلا بدم بارد من قبل موظف السفارة الذي لاقى ترحيبا كبيرا في إسرائيل .

ولعلنا في الأردن بحاجة إلى مخرج لهذه الأزمة ومن هذه المقترحات التي تخرج بنا إلى بر الأمان نجد أن تبادل الأسرى وكشف مصير المفقودين والإفراج عن القيادي مروان البرغوثي من سجون الاحتلال سيكون له واقع مثمر علما بأن عدد الأسرى الأردنيين هو 23 أسير والمفقودين الأردنيين يبلغ عددهم 30 مفقودا .

ويعتبر التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي أن الفرصة مواتية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للقيام بهذا التصرف للخروج من عنق الزجاجة وهو حل يراه التجمع يشفي غليل كل الأردنيين الإفراج عن القيادي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح يعزز مفهوم المقاومة ويشد من أزر المرابطين والمقاومين للاحتلال في الداخل

وعليه ولما تقدم فإن التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي يربط عودة طاقم جديد للسفارة الإسرائيلية في الأردن بعد إنهاء الاتفاق عن مضمون هذا البيان وهو الإفراج عن الأسرى الأردنيين والكشف عن المفقودين كذلك تحرير القيادي مروان البرغوثي الذي نعتبره من وجهة نظرنا ومن وجهة نظر الجميع بطل يمثل الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال

وإلا فإنه لا عودة لأي تمثيل دبلوماسي بين الأردن ودولة الكيان ونطالب من هنا سحب السفير الأردني وطاقم السفارة من تل أبيب

والله من وراء القصد

عمان في 1/8/2017

رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي

سطام حاكم الفايز