الحرة نيوز –

اكد وزير التربية والتعليم الدكتورعمر الرزازان التعديلات التي جرت على المناهج كانت خطْأ كَبِيرًاوفادحا وسيتم اعادة النظر بها بشكل كامل ولم تكن موفقة بتاتا

وشدد الوزير الرزاز خلال حوار شامل ضمن برنامج” واجه الحقيقة” مساء الاثنين بعنوان ” قطاع التعليم تحت مجهر الحقيقة” اداره الدكتور زكريا محمد الشيخ ان تلك السلبيات التي احدثتها ” التعديلات ” تم تعديلها من خلال توصياتاللجنة العليا المشُكلة بهذا الخصوص برئاسة الدكتور خالد الكركي وازالة التشوهات من نسخة الكتب المدرسية العام الماضي وتم اصلاح الخلل الموجود.

وقال الدكتور الرزاز ان الوزارة طبقت توصيات اللجنة العليا تطوير المناهج جميعها، وان الوزارة تعمل على تطوير العملية التعليمية بما يواكب التطورات.

وفي مداخلة هاتفية للنائب هدي العتوم عضو كتلة الاصلاح النيابية اشارت الى وجود مخالفات في ادارة المناهج المدرسية بوزارة التربية والتعليم حيث يتم طرح عطاءات لطباعة كتب بدون موافقة مجلسالتعليم

واشارت العتومالى انه في العام الماضي تم طرح عطاء لـطباعة لـ13 كتابا مختلفا بدون اية قرارات رسمية تجيز ذلك.