الحرة نيوز –

:طالب النائب سليمان حويلة الزبن بطرد رئيس الوزراء هاني الملقي من الجلسة الصباحية لمجلس النواب ، وذلك بعد الغاء المادة 308 من قانون العقوبات لسنة 2017، واتهم الملقي بتوجيه المجلس والتعدي عليه ، وذلك بتوجيه النواب صوب الغاء المادة، وقال الزبن موجها حديثه بشكل مباشر الى الملقي : “اطلع برا اطلع انت وحكومتك”.

وتنص المادة على اعفاء المغتصب من العقوبة وتعليق الملاحقة القانونية في حال تزوج من الضحية .

وعاكس مجلس النواب راي اللجنة القانونية وصوت لالغاء المادة ، وسط اتهامات بممارسة منظمات دولة ضغوطات على الحكومة وبعض النواب، وكانت اللجنة قننت بعد الاستماع لجهات دينية وعشائرية الحالات التي تعفي المغتصب من العقاب.

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى الخصاونة معلقا : ليست امريكا والمنظمات الدولية من توجهنا”.

والتزم النواب طيلة اقرار القوانين الخاصة بالجهاز القضائي بالتصويت لصالح قرارات اللجنة القانونية ، ليُفتح بابا واسعا من الشكوك حول حجم الضغوطات التي خضع اليها الاعضاء الموافقين على الغاء المادة.