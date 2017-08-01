الحرة نيوز –

-حققت شركة مصفاة البترول الأردنية أرباحا صافية بلغت 9ر13 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي وفق البيانات المالية الرسمية الصادرة عن الشركة.

وسجلت أرباح الشركة في نهاية النصف الأول من نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز نحو 8ر6 مليون دينار، وصناعة الزيوت المعدنية 5ر4 مليون دينار، وتسويق وبيع المنتجات البترولية 5ر2 مليون دينار.

وارتفع صافي مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4ر2 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث سجل صافي مبيعات الشركة بنهاية حزيران من العام الجاري 2ر849 مليون دينار.

وتوزعت مبيعات الشركة على مبيعات نشاط التكرير وتعبئة أسطوانات الغاز بنحو 8ر596 مليون دينار، ومبيعات مصنع الزيوت 4ر13 مليون دينار، ومبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية 2ر387 مليون دينار.

وسجلت مطلوبات الشركة من جهات حكومية نحو 3ر294 مليون دينار، فيما بلغت ذمم شركات الكهرباء والتوليد مقابل سحوبات المحروقات في نهاية حزيران من العام الحالي 8ر34 مليون دينار.

وأوضحت البيانات، أن شركة مصفاة البترول خفضت ذمة شركة عالية-الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزيادة الذمة المدينة لوزارة المالية بمبلغ 7ر20 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت ديون الملكية إلى 8ر42 مليون دينار لنهاية حزيران، مقارنة مع 9ر68 مليون دينار في نهاية عام 2016.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين، إن المصفاة اختارت شركتين أميركيتين متخصصتين في مجال النفط وتصميم المصافي وكلفتهما بإعداد التراخيص الفنية اللازمة للوحدات الجديدة وإعداد التصاميم الهندسية الأساسية لمشروع التوسعة.

وأشار إلى أن شركتي UOP-HONEYWELL وKBR الأميركيتين بدأتا بالأعمال الموكلة إليهما حيث سيتم بعد الانتهاء من هذه المرحلة الانتقال إلى مرحلة التصاميم الأكثر تفصيلا أو ما يسمى بـ “FEED” والتي تقوم بها في العادة الشركات المختصة بتنفيذ مقاولات بناء المصافي.

وشدد المهندس العلاوين على أن الشركة تواصل العمل على تحديث خطوط انتاج وتعبئة الزيوت المعدنية “جوبترول” ومعدات الفحوصات المخبرية والتوسع في تسويق الزيوت المعدنية في السوق المحلي بالإضافة للتصدير إلى الدول الأخرى.

ونوه إلى أن الشركة تسعى لإنشاء مزيد من محطات الوقود استمرار التوسعة نشاطاتها بما في ذلك توسيع وتحديث شبكة محطاتها عن طريق المشاركة أو التأجير أو التعاقد مع محطات أخرى لتزويدها بالوقود.