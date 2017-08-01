الحرة نيوز –

دشن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اليوم الثلاثاء ثلاث محطات إلكترونية اعدتها امانة عمان الكبرى لتقديم ثماني خدمات إلكترونية بحيث يكون تقديمها لمتلقي الخدمة إلكترونيا فقط اعتبارا من اليوم .

وستقدم هذه الخدمات الالكترونية (تجديد رخص المهن، الاستعلام عن ودفع رسوم المسقفات، الاستعلام عن ودفع مخالفات السير، الاستعلام عن دفع رسوم التحققات، نظام الشكاوى الإلكتروني، طلب تقليم اشجار، طلب صيانة او استبدال إنارة، طلب وضع حاوية)، من خلال ثلاث محطات إلكترونية في مناطق العبدلي وزهران والمقابلين كمرحلة اولى على ان يتم الانتهاء من باقي مناطق عمان قبل نهاية شهر ايلول القادم .

واطلع رئيس الوزراء خلال افتتاحه وحدة الخدمات الإلكترونية في امانة عمان الكبرى بمنطقة العبدلي، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير تطوير القطاع العام مجد شويكة، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ورئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة واعضاء لجنة الامانة على آلية العمل في المحطات الهادفة الى تدريب المواطنين على استخدام هذه الخدمات إلكترونيا بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.

واكد رئيس الوزراء اهمية التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية من قبل الوزارات والدوائر الحكومية وبما يسهم في تبسيط الاجراءات وتحقيق رضا متلقي الخدمة، لافتا الى ان الحكومة ومن خلال مشاريع هندسة اعادة هندسة اجراءات تقديم الخدمات الحكومية قامت حتى الان بإعادة هندسة 98 خدمة من الخدمات الرئيسة لست عشرة وزارة ودائرة وهناك 134 خدمة اضافية ستتم هندسة اجراءاتها حتى نهاية العام الحالي حسب خطة العمل التنفيذية لهندسة الاجراءات الحكومية.

واوعز رئيس الوزراء بعدم تحميل المواطنين أي كلف مالية نتيجة تقديم هذه الخدمات الإلكترونية، مؤكدا اهمية تعميم الخدمات الإلكترونية على المواطنين بحيث يستطيع المواطن استخدامها وانجاز معاملاته دون الحاجة لمراجعة الدائرة او الوزارة المعنية.

وتوفر امانة عمان في المحطات الإلكترونية ايضا خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المعاملات.

واكد رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ان الامانة تعمل على إستكمال أتمتة باقي خدماتها إلكترونيا وفقا للتوجيهات الملكية السامية وبما يخدم المواطن وتمكين المستثمرين من ممارسة اعمالهم بسهولة من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات والتي من شأنها ان تسهم في النمو والتحفيز الاقتصادي للمملكة.

واضاف أننا نفتتح اليوم ثلاث محطات إلكترونية في مناطق العبدلي والمقابلين وزهران وضمن المرحلة الاولى لتقديم 8 خدمات إلكترونية الزامية من خلالها لمتلقي الخدمة، وان العمل جار حاليا على تجهيز 10 محطات إلكترونية في مناطق الامانة سوف يتم الانتهاء منها في 30 آب من الشهر الجاري، ومن ثم تجهيز 10 محطات في باقي المناطق ويتوقع الانتهاء منها في 15 تشرين الاول من العام الجاري.

واضاف ان الامانة انهت إعادة هندسة إجراءات 32 خدمة في مختلف قطاعات الامانة، وانجزت أتمتة 8 خدمات من اصل 17 خدمة لعام 2017.

واشار الشواربة الى ان العمل جار على أتمتة 9 خدمات سيتم الانتهاء منها في كانون الاول من العام الجاري، وذلك ضمن مشروع التحول الالكتروني ( 2017 ـــ2020 )، وان العمل جار على تجهيز محطات خارجية في (مجمع النقابات، شارع الوكالا ، شارع الثقافة، وسيتم الانتهاء منها اواخر شهر آب الجاري، كما ان العمل جار على تجهيز محطات في مكاتب البريد بالمملكة وفي مراكز تراخيص السير والمولات.

واعلن الشواربة ان الامانة خلال العام المقبل ستنجز أتمتة باقي الخدمات التي تم إعادة هندسة إجراءاتها في عام 2017 وعددها 15 خدمة، وحددت الخدمات التي سيتم اعادة هندسة إجراءاتها من خلال وزارة الاتصالات والبالغة 41 خدمة خلال عام 2018 .

يذكر أن الخدمات التي سيتم أتمتتها خلال العام الجاري وعددها 12 تشمل (تجديد رخصة اعلان، إلغاء رخصة اعلان، نظام التفتيش الموحد، طلبات مكافحة القوارض والحشرات، براءة الذمة على ذمة الاشخاص أو العقارات أو الشركات، خدمة اصدار الشهادات الطبية للعاملين في المؤسسات، دراسة ومراجعة طلبات الاعتراض والاستئناف المقدمة من المكلفين بضريبة التخمين، ترخيص نظام الطاقة الشمسية على اسطح المباني/ المنشآت، فحص السيارات المبردة، طلب نسخة من وصل مالي، خدمات دفن الموتى ( الاستعلام عن تصريح، نظام المراسلات الداخلي).

وأهاب بالمواطنين الإستفاده من هذه الخدمات إلكترونيا بما يوفر عليهم الجهد والوقت.