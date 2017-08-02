الحرة نيوز

بررت مصادر في الحركة الاسلامية لم تفصح عن نفسها في تصريحات لوسائل الاعلام ان الاسلاميين قد ينسحبون من خوض الانتخابات البلدية واللامركزية مبررة ذلك بوجود تدخلات في هذه الانتخابات من جهات لم تسميها

هذه التصريحات لم تنطلق من فراغ حيث يواجه الاسلاميون الكثير من المنافسين الأقوياء سواء المرشحين العشائريين أو غيرهم من الشخصيات المعروفة بثقلها في الكثير من مناطق المملكة

الزرقاء وهي مركز ثقل الاسلاميين برزت فيها الكثير من التحديات التي لم تكن في الحسبان فقد تراجعت شعبية الحركة الاسلامية خاصة وان خصومها لايستهان بهم وهذا ينطبق ايضا على الكثير من المناطق في المملكة