الحرة نيوز –

توجه النائب يحيى السعود إلى منزل عائلة الشاب محمد الجواودة، الذي قتل برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمّان، قبل نحو أسبوع، بعد ساعات قليلة من عودته من جسر الملك حسين وفشل وقوع “منازلة” بينه وبين عضو في كنسيت الاحتلال أوران حزان.

وقال إن السعود إن الحديث عن “المباطحة” مع عضو الكنيست الإسرائيلي خرجت من منزل عائلة الجواودة، حينما كان يقوم في زيارة لهم لتقديم واجب العزاء بوفاة ابنهم.

وأكد أن آل الدوايمة وأدوا فتنة حاول نتنياهو إشعالها وكذلك عدد ممن وصفهم المتخاذلين من الأردن.

وأبدى السعود استعداده لمصافحة عضو الكنيست أروان حزان، بشرط أن يتم محاكمة قاتل المواطنين الأردنيين، وأن ينتهي الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.