الحرة نيوز –

:عاد النائب يحيى السعود، أدراجه من دون حدوث ” مباطحة ” بينه وبين عضو كنيست الاحتلال، أورن حزان، بعدما أمر مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حزان بعدم الذهاب الى جسر الملك حسين والاستجابة لتحدي السعود بمبارزته.

ورافق السعود في طريقه إلى الجسر عشرات الصحفيين والمواطنين، بعدما توعد بالنيل منه أمام مرأى وسائل الإعلام.

وفور إعلان مكتب نتنياهو أمر منع حزان من التوجه للجسر، تفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن في ذلك انتصارا للسعود وهزيمة لعضو كنيسة الاحتلال.

وتفاعل الأردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنازلة التي أطلقوا عليها ” مباطحة القرن ” بشكل كبير.

وكتب ناشط عبر صفحته على فيسبوك ” والله انك كفو يا يحيى السعود و فعلا انه بلش الواحد يحس انه في رجال بهالبلد اذا حكت بتفعل”.

وكتب آخر ” الموضوع مش موضوع “مباطحة” وكل المؤيدين يعلموا انه المباطحة ليست جسدية ، الموضوع هو تسجيل موقف ولو بشكل رمزي عن رفض جل الشارع الاردني لعنجهية دولة الاحتلال”.

وكتب ناشط آخر ” بما أنه السعود نزل وعضو الكنيست ما نزل ومنعه نتنياهو ، معناها السعود انتصر لأنه المسحوب مغلوب”.

وتوجه السعود، إلى جسر الملك حسين، لإثبات ما دعا إليه حزان، وتعهد بتوبيخه، لكنه أكد أنه في حال لم يحصل مواجهة فإنه لن يصافحه