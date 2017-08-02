الحرة نيوز –

بحث وزير النقل المهندس جميل مجاهد في مطار الملكة علياء الدولي مع مدير عام الملكية الاردنية الرئيس التنفيذي عددا من المشاكل والمعيقات التي تواجه الشركة بحضور عدد من مدراء الملكية العاملين في المطار .

وبين مجاهد اهمية صناعة النقل الجوي لما لها من ازدهار في نقل المسافرين عبر المحطات والوجهات التي تصل اليها والتبادل التجاري للسلع والمنتجات مع مختلف دول العالم التي تحتاج لسرعة في النقل لصلاحياتها وظروفها المختلفة ، مستعرضا ابرز التحديات التي تواجه عمليات الشحن الجوي وابرز الامور المتعلقة برفع كفاءة اسطول الطائرات .

من جانبه قال وزير النقل اننا نفتخر بالناقل الوطني ونحن على استعداد للتعاون وتقديم كل الدعم الممكن من اجل تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه الملكية الاردنية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات العاملة في المطار .

كما زار مجاهد منطقة الشحن الجوي واطلع على سير العمل فيها واستمع لملاحظات العاملين في الشحن من ناحية الصادر والوارد وحث جميع العاملين لبذل اقصى الجهود من اجل العمل على تسريع عملية نقل البضائع عبر المطار الى مختلف الوجهات ضمن المعايير الدولية المعمول بها