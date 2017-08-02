الحرة نيوز –

نظمت لجنه التواصل الاجتماعي في الشعبة المعمارية بنقابة المهندسين الاردنيين ملتقى بعنوان ” معماري أمانة عمان الكبرى ” ، والذي أقيم في قاعة مجلس الامانة.

واشار نائب رئيس لجنة امانة عمان المهندس زياد الريحاني ان العاصمة تكتسب طابع معماري مميز بفضل جهود المعماريين الاردنيين ، لافتا ان هناك تحديات تواجه المدينة ومنها البنية التحتية والنقل العام تعود الى التطور الحضري والاحداث التي تشهدها المنطقة والتي تعمل الامانة حاليا على مواجهتها وايجاد الحلول لها.

وقال رئيس اللجنة الاجتماعية في النقابة المهندس حمدي الخليلي أن تاريخ عمان يعود الى اكثر من 7000 سنة قبل الميلاد ، ومرّت عليها حضارات عديدة تشير إليها الآثار المنتشرة في أرجائها ، وان المدينة اتبعت في نموها العشوائي بادئ الامر نظرية النمو حول نواة واحدة كانت منطقة المسجد الحسيني والمنطقة التجارية الممتدة من رأس العين الى موقع المكتبة الوطنية ( مقر امانة عمان القديم ) . واضاف أن النمو كان يأتي على شكل تشنجات مفاجئة نتجت عن عوامل سياسية مرت بها المنطقة أدت الى إنفجارات سكانية غير متوقعه واثرت بدورها على الطابع المعماري للمدينة . واكد رئيس مجلس الشعبة المعمارية المهندس بشار البيطار ان الملتقى يهدف الى الوقوف والاستماع للزملاء في الامانة وتلمس تطلعاتهم وطموحاتهم ، مشيرا الى اهمية العمل التشاركي مابين الامانة ونقابة المهندسين للخروج بتفاهمات تخدم مصلحة الجميع ، لافتا الى الجلسات التشاورية التي نظمتها الامانة للتباحث حول قانون الابنية الجديد. وبين المدير التنفيذي للاتصال في أمانة عمان المهندس ابراهيم هاشم صفات المهندس المعماري والتي من ابرزها التفكير بطريقة إبداعية ، مشيرا الى هوية المدينة الجامعة ما بين الثقافة والمكان الحضري الذي يعنى بالساحات والفراغات التي تعتبر معالم وملتقيات اجتماعية للسكان.