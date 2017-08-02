الحرة نيوز-

قالت ادارة العلاقات العامة الاعلام في مديرية الامن العام ان إدارة السير المركزية تكثف رقابتها على المخالفات الخطرة التي تبرز في كل عام ويزيد ارتكابها في فصل الصيف وتترافق عادة والافراح والمناسبات المختلفة كتعبر خاطئ عن الفرح كالمسير بمركباتهم بشكل مواكب عشوائية معيقة لحركة السير واخراج الاجسام من المركبات والقيام بحركات بهلوانية بالمركبات (التشحيط ) والتي تعرض السائق ومستخدمي الطريق للخطر إضافة إلى الإسهام في زيادة الاختناقات والازحادمات المرورية .

وأضافت ادارة العلاقات العامة الاعلام انه وانفاذا للقانون وحرصا على توفير بيئة مرورية امنة تحمي الارواح وتحافظ على الممتلكات , ولتخفيف من الازدحامات و الاختناقات المرورية التي تسببها مثل تلك المخالفات فقد اتخذت كافة الاجراءات الوقائية والرقابية المناسبة التي تحول دون قيام البعض بمثل تلك التصرفات الخطرة والمعيقة لحركة للسير من خلال حزمة من الاجراءات الحازمة التي بوشر بتطبيقها من حيث الضبط واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحق مرتكبي تلك المخالفات بداية بتحرير المخالفة المرورية والتحويل للحاكم الاداري لاخذ التعهدات اللازمة التي تضمن عدم العودة لارتكابها مستقبلا اضافة الى حجز المركبة في ساحات الحجز الموقت ووفق احكام القانون .

هذا وسيتم تسجيل ارقام كافة المركبات التي يثبت ارتكابها لمثل تلك المخالفات ولم يتم ايقافها في حينه ليصار لاخذ الاجراءات اللازمة بحقها لاحقا بعد استدعاء سائقها او مراجعته لاتمام معاملات الترخيص .

و تعول مديرية الامن العام دوما على وعي مواطننا الكريم وامتثاله للنصائح والتوجيهات الصادرة اليه من إدارة السير المركزية والهادفة لحمايته والحفاظ على حياته وممتلكاته والمساهمة في ايجاد بيئة مرورية اكثر امننا وانسيابية وتجنب وقوع الحوادث المرورية الخطرة والقاتلة والمعيقة لحركة السير