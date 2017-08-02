الحرة نيوز –

– ذكرت القناة العبرية الثانية بأن مجموعة قراصنة انترنت نجحوا باختراق حواسيب لشركة أمن معلوماتية في إسرائيل وسرقت منها ملفات عديدة بينها ملفات للجيش الإسرائيلي.

ووفق التقرير، فإن المجموعة قامت بتسريب ملفين اليوم يحتويان على تفاصيل شخصية وتقارير. وأضافت القناة “يبدو أنهم نجحوا باختراق أحد حواسيب أحد كبار موظفي الشركة ووصلوا عبره الى ملفات إسرائيليين آخرين”. كما ونجح القراصنة بالوصول الى الجيش الإسرائيلي، بالإضافة الى وحدات أمن وحتى لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشارت القناة الى أن الشركة أقرت بأنه تم اختراق حساب أحد الموظفين الكبار في موقع التواصل الاجتماعي ” LinkedIn” وليس أكثر.

ووفق التقديرات فإن عملية الاختراق حصلت خلال محاولة هذا الموظف بأن يتخذ شخصية قرصان انترنت خلال عملية تحقيق قام بها، لكنّه تم التعرف عليه من قبل مجموعة القراصنة. وقام القراصنة يوم أمس بالقول “كم من الممتع اختراق شركة مثل FireEye” وهي الشركة التي يعمل فيها هذا الموظف، لكنّ التقديرات وفق التقرير المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية الثانية هو أن مجموعة القراصنة كانت لديهم القدرة على الوصول لحاسوب الموظف الكبير في إسرائيل لمدة سنة.

ويدور الحديث عن شركة تقدم خدمات أمن إلكتروني في إسرائيل، ومن ضمن عملائها الجيش الإسرائيلي. ويبدو وفق التقرير أن القراصنة نجحوا بوضع يديهم على مجموعة من الملفات، ويتوقع أن يتم نشرهم في المستقبل. لكنّ مصادر في الجيش قالت للقناة إن بيانات الجيش محمية من قبل مؤسسات الجيش الإسرائيلي وليس من خلال شركات مدنية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي للقناة إن “الجيش الإسرائيلي يعمل مع عدد من شركات أمن المعلومات في إطار الحفاظ وحماية شبكاته، وهذه القضية هي قيد الفحص”.