الحرة نيوز –

سارعت الحركة الاسلامية لنفي ماتردد من انباء حول عزمها الانسحاب من خوض الانتخابات المقبلة

بهذا الخصوص أكد

– رئيس الهيئة العليا للانتخابات البلدية واللامركزية في حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على مضي الحزب في مشاركته بالانتخابات المقبلة وعدم صدور أي موقف بخلاف ذلك.

وقال العضايلة:” ان الهيئة العليا للانتخابات البلدية واللامركزية في الحزب هي الجهة المخوله في اصدار أي تصريح أو قرار حول الانتخابات المقبلة”.

وأضاف:” موقف الهيئة المعلن هو المشاركة في الانتخابات المقبلة وان كان هناك أي موقف آخر ستصدره الهيئة في حينه”.

وجاء ذلك ردا على تسريبات اعلامية تحدثت عن وجود نوايا لدى الحزب بالانسحاب من الانتخابات المقبلة احتجاجا على التدخل الرسمي في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن الحزب أعلن مبكرا مشاركته في الانتخابات البلدية واللامركزية وأكد أنه لن يخوض تجربة المشاركة في هذه الانتخابات لوحده، ولن يستأثر بالمشهد بل سيحرص على أن يكون له شركاء.

وكان مصدر في جماعة الإخوان المسلمين لم يستبعد الانسحاب من الانتخابات البلدية واللامركزية، المقررة في الخامس عشر من شهر آب الجاري.