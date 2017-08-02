الحرة نيوز –

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور محمد المومني فيما يتعلق بمتابعة قضية حادثة السفارة الإسرائيلية التي استشهد فيها مواطنان أردنيان بدم بارد قبل أيام ان الامر متابع قانونيا ودبلوماسيا وهناك بعض الامور الدبلوماسية التي لن يعلن عنها، مؤكدا ان الاجراءات القانونية متبعة مثل أي حادثة مشابهة تقع بين أي دولتين في العالم.

وبين ان اسرائيل قوة قائمة بالاحتلال ويجب ان تنتهي عاجلا ام اجلا، مشيرا الى انه تم وضع خطة قانونية للتعامل مع قضية السفارة.

وأكد المومني ان هناك درجة عالية من التنسيق بين الأردن والسلطة الفلسطينية للدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الفلسطينية، مشيرا الى ان الاردن والشعب الفلسطيني رأس حربة دوما في الدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات والاراضي الفلسطينية.

وبين المومني ان الاردن يرفض بشكل كبير التصريحات الاسرائيلية الاخيرة، موضحا ان رئيس وزراء اسرائيل بات يعمل ضد مصلحة حكومته بتصريحاته وتصرفاته المستفزة.

وأضاف المومني خلال حديثه لبرنامج الأردن هذا المساء الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الأربعاء ان قوة الجبهة الداخلية من اهم عوامل قوة الدولة الأردنية، اذ التماسك والوقوف الى جانب بعضنا البعض من اهم العوامل الذي يشيد بها جلالة الملك وتؤهلنا لمواجهة التحديات.

وبيّن إن الملك بث رسالة مهمة في الايجابية من خلال تأكيده على السير بالاتجاه الصحيح رغم كثرة التحديات الامنية والاقتصادية.

واضاف ان الجو السلبي يعطي رسالة للمواطن بأن الدنيا ‘خربانة’ وهو امر غير صحيح، فهناك دوما جزء ممتلئ من الكأس، داعيا الى النظر للجزء الايجابي بمقدار النظر للجزء السلبي.

وعن الاصلاح السياسي بين المومني ان الاجراءات بدأت تأخذ مجراها السليم من خلال تحقيق قانون الانتخابات والبلديات واللامركزية وقانون الاحزاب، والبدء بالسير فيها.

اما عن الاصلاح الاقتصادي، أكد المومني ان هناك مؤشرات مالية مهمة تحدث عنها وزير المالية خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك لمجلس الوزراء، بحيث دلت على ان مؤشرات المديونية مستقرة وتتحرك ايجابيا.

وأكد جلالة الملك على اهمية التعامل والسلوك الايجابي من قبل الموظف والمسؤول مع المستثمر بما يحقق المصلحة الوطنية.

واوضح المومني ان وزير شؤون البلديات ووزير التنمية السياسة لخصا اليوم امام الملك الاجراءات المتخذة لانجاح العملية الانتخابة بافضل وجه، مشيرا الى ان اصبحت الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن بموضوع الانتخابات من المسلمات، خاصة مع اشراف الهيئة المستقلة للانتخاب على العملية الانتخابية.

وقال المومني ان جلالة الملك وجه بالاستجابة للهيئة المستقلة في جميع احتياجاتها ومساندتها لانجاح العملية الانتخابية.

وأكد المومني ان الهيئة المستقلة تمكنت من استعادة ثقة الأردنيين في العملية الانتخابية بحيث لم يعد الاردنيون الى التشكيك مجددا بتزوير الانتخابات او ما شابه ذلك، وقال: ‘تمكنا من استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية’.

وبين المومني ان هناك دور على المواطن الأردني في انجاح العملية الانتخابية من خلال متابعة أخبار الهيئة اولا بأول.

واشار المومني الى ان توجيه الملك الى قضايا مهمة خلال الاجتماع هو رسالة للجميع بحكمة القيادة ونظرتها الثاقبة التي تعمل تعزيز حضورنا الدولي والارتقاء بالمستقبل، مشيرا الى ان الأردن اصبحت دولة حديثة بفضل الموارد البشرية والاستثمار بالانسان.

وعن دور الاعلام بمؤسساته الرسمية والخاصة قال المومني إنه عليه ان يبحث عن الأثر الذي سيلمسه المواطن للقوانين التي اقرها مجلس النواب مؤخرا لبيان اهمية هذه القوانين للمواطن.

وقال المومني إن بعض المؤسسات الاعلامية تغامر بسرعة الخبر على حساب الدقة، مؤكدا ان الاعلام الرسمي لا يمكنه اتخاذ مثل هذه الخطوات، وهذا لا يعني غياب الاعلام الرسمي او تأخره في تقديم المعلومة وانما توخي الدقة يتطلب بعض الوقت للحديث بدقة.