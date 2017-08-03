الحرة نيوز –

ماجد قويسم

وعدناكم قبل اسبوعين ان هنالك خبر مفرح بعد المدرسه العسكريه وها نحن نأتيكم بالخبر اكدنا لكم قبل اكثر من اربعة اشهر ان مسألة بناء مركز صحي جديد في منطقة المشارع نعمل عليه لأنجازه باسرع وقت تحت نار هادئه وان المسألة مسألة وقت لا اكثر لكن وللأسف الشديد هنالك ممن شكك وكذب صحة كلامي على صفحات التواصل الأجتماعي وان كله كلام في كلام سامحهم الله ……..

لكل من يسأل اين الانجازات ….ها هو انجاز جديد فليسجل التاريخ ماذا عمل ماجد قويسم ….

تم الموافقه على بناء مركز صحي جديد في منطقة المشارع على مساحة ارض مقدارها 1600 م على الارض التي بجانب مركز الدفاع المدني على الشارع الرئيسي وبعطاء يقارب ال 700 الف دينار على حساب المنحة السعوديه ….مبارك لابناء الاغوار

التفاصيل :

قبل اكثر من 5 شهور وافق وزير الصحه مشكورا الدكتور محمود الشياب على تلبية دعوتي والقدوم للأطلاع على مركز المشارع الصحي ومستشفى ابي عبيده على ارض الواقع والعمل على تطوريهم وبعد رؤية وضع المركز وما يتعرض له سنويا من فياضانات بسبب موقعه السيء وما يترتب عليه من نتائج قرر وزير الصحه مشكورا بناء مركز صحي جديد وبسعة اكبر ونوعيه افضل واشمل واوكلني بالبحث عن قطعة ارض تناسب المرضى …بدأنا بالبحث عن افضل القطع بحيث تكون مناسبه وقريبه من الجميع فوجدنا انا قطعة الارض المحاذيه لمركز الدفاع المدني هيا الانسب وخصوصا للمرضى لوقوعها على الشارع الرئيسي وسهولة المواصلات اليها ….بعد ذلك بدأت جولاتي المارثونيه بين وزير التربيه والتعليم كون القطعة تابعه لهم وبين وزير الصحه وقرر وزير التربيه والتعليم مشكور اعطاء وزارة التربيه والتعليم مساحة 1600 م لصالح وزارة الصحه لبناء المركز عليها والابقاء على الجزء المتبقي من القطعه لبناء المدرسة في المستقبل القريب وبذلك تكون هذه القطعة قد استغلت افضل استغلال بوجود مركز صحي ومدرسة بعدما قد تم رفض بناء المركز 3 مرات مسبقا

……. ..يشهد الله اننا سعينا بكل طاقاتنا وبجولات ماراثونيه بين الوزراء وبكامل السرية متبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف( استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فأن كان ذي نعمة محسود ) حتى لا تتعطل الامور كما تعطلت امور اخرى لا استطيع ذكرها حاليا……

عطاء بناء المركز الصحي كما اطلعت عليه سيكون قرابة ال 700 الف دينار …..سيتم البدء في البناء هذا العام لان الفلوس مرصوده من المنحة السعوديه …..المخططات انتهت تقريبا حسب كلام وزير الصحه سيكون المركز ضخم بالبناء وسيعمل الوزير على رفده بأهم الاجهزه المطلوبه ….نتمنى ان يكون نقله نوعيه.

سأرفق لكم صور عن الكتب الرسميه المتضمنه الموافقه على انشاء مركزصحي جديد ……

فيما يتعلق بموضوع قناة الغور الشرقيه وما تسببت به موت الكثير من ابنائنا اجتمعت اليوم مع الامين العام لسلطة وادي الاردن وتم اقتراح التالي :

1- بناء سياج مزدوج يتخلله سياج حلزوني على طول القناة

2- بناء اكشاك عند الاحياء السكنيه الواقعه على طول القناة بحيث يتواجد فيها حراس من السلطه يتناوبو على مراقبتها

3- التنسيق مع الاجهزه الامنيه بعمل دوريات مناوبه

4- تعزيز دور السلطة في المتابعه والمراقبه وبشكل دائم من خلال موظفيها …

5- دراسة موضوع وضع رقابه الكترونيه على طول السياج .

اشكر الأمين العام على سعيه وبكل جديه لايجاد حل نهائي وجذري بخصوص هذا الموضوع الهام للغايه وسبقى اوافيكم بالنتائج اول باول .

وعدناكم سيكون العمل على ايجاد الحلول للمشاكل العامه اهم اولوياتنا وان شاءالله نكون قد اوفينا بها ….

من سأل عن انجازات ماجد قويسم خلال 9 اشهر اسمحوا لي اذكر نفسي واياكم بنقاط سريعه من هذه الأنجازان ….

)1- العمل على التسريع من وتيرة انهاء العمل في الشارع العام شارع الموت وسابقى متابع لحتى ينهي الجزء الثاني

2- العمل على ايجاد مدرسة عسكرية لابناء الاغوار

3- العمل قدر الامكان على ايجاد مركز صحي لمنطقة ابو سيدوا والحمدلله تيسرت الامور

4-الاتيان بجهاز طبقي جديد وثلاجة موتى لمستشفى ابي عبيده وقد طرح عطاء الثلاجة وستكون جاهزه مع المشرحه في الأيام القادمه والكل يعلم اننا حاولنا ان نضم سوق الخضار الفاشل الموجود خلف المستشفى منذ اكثر من 3 سنوات دون استخدام ليصبح من املاك المستشفى والعمل على احداث نقله نوعيه لمستشفى ابي عبيده لكن للأسف اصحاب الشد العكسي رفضوا ذلك والان مدير مستسفى ابي عبيده والادارييين مشكورين يحاولوا ايجاد مكان مناسب للجهاز الطبقي وثلاجة الموتى والمشرحه .

5- حل مشكلة اسكان المعلمين التي بقيت اكثر من 7 سنوات دون حلول وتم ولله الحمد الموافقه على تمليك السكن للقاطنين فيه من المعلمين وذويهم بعدما كان لوزارة التربيه والتعليم .

6- العمل قدر المستطاع على حل اهم الامور العالقه والتي تواجه بعض الاحياء والمواطنين مثل مشكلة شح المياء لبعض المناطق ومشاكل اخرى منوعه وعامه ناهيك عن بيتي ومكتبي المفتوحين دائما للجميع نسعى من خلالهم على حل الكثير من المشاكل الخاصه دون تفريق

7-واخيرا الموافقه على بناء مركز صحي جديد ونوعي في منطقة المشارع .

للتذكير :: عندما كنت رئيس بلديه عام 1999 وقعت الأتفاقيه الخاصه بمركز صحي وكالة الغوث الموجود وسط المشارع على قطعة ارض للبلديه امام منزل الاستاذ ونس خشان وليتم بناءه من قبل وكالى الغوث ثم يعود بعد 15عام للبلديه والحمدلله هاهو عاد واصبح ملك للبلديه والأن يؤجر الى الوكاله وريعه للبلديه اليس هذا بأنجاز هلى ارض الواقع موجود منذ اكثر من 17 عام يغفل عنه الكثير اذن اين كان موقعي بلديه او نيابيه احاول قدر الأمكان ان اترك بصمة من الانجازات الطيبه …..

هذا لمن سأل ماذا عمل ماجد قويسم ب 9 اشهر رغم الصعوبات والعراقيل من اصحاب الرد العكسي …….. والقادم افضل بأذن الله

……موضوع اخر ابارك لجميع ابناء الأردن بما حققه ويحققه نادي الفيصلي الاردني من انتصار تلو انتصار في البطولة العربيه المقامه في الدولة الشقيقه مصر واتمنى له ان يحقق البطوله كما اتمنى التوفيق لاي فريق من الفرق الاردنيه التي ستشارك لاحقا في اي بطوله خارجيه وان يبقى علم الاردن مرفوعا خفاقا في مختلف المحافل الدوليه .تحت ظل الرايه الهاشمية جلالة الملك عبدالله بن الحسين اطال الله في عمره

اخوكم ماجد قويسم.