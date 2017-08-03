الحرة نيوز –

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية، اليوم الخميس، حكم المحكمة العسكرية بحق الجندي معارك أبو تايه بالسجن المؤبد مدى الحياة مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى تنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة العسكرية، وفق وكيل الدفاع عن معارك المحامي صبحي المواس.

وكانت قد قضت محكمة أمن الدولة، على الرقيب أول أبو تايه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وتنزيل رتبته إلى جندي ثان وطرده من الخدمة العسكرية وتضمينه قيمة الطلقات المستهلكة من قبله وقيمتها 91 دينارا ، وذلك على اثر إطلاقه النار على عسكريين أميركيين أثناء دخولهم بوابة قاعدة الملك فيصل الجوية في الجفر، في الرابع من تشرين الثاني الماضي.