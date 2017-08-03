الحرة نيوز –

عندما يبدأ الموسم الدراسي نجد أفواجا من الطلاب يذهبون إلى المدرسة ليتلقوا العلم، لكن هل رأيت يوما مدرسة تفتح أبوابها لطالب واحد كل عام؟، هل سمعت أن مدرسة ما تغلق أبوابها بعد تخرج التلميذة الوحيدة التي تدرس بها، الأمر ليس مزحة لكنه حدث بالفعل.

حيث أغلقت مدرسة نورث رونالدساي الابتدائية في جزيرة أوركني بأقصى شمال اسكتلندا ببريطانيا، أبوابها بعد تخرج التلميذة الوحيدة بها وتدعى تيجان سكوت، البالغة من العمر 12 عاما، والتحاقها بالمرحلة الثانوية.

وأكدت تيجان أنها أحبت تلك المدرسة بشدة وأشادت بمعلمتها الوحيدة التي تلقت العلم على يديها هناك، موضحة أنها ظلت بهذه المدرسة لسنوات عدة.

ووفقا لصحيفة «ذا سكوتسمان» الاسكتلندية، أن التلميذة سوف تستقل العبارة للذهاب إلى المدرسة الثانوية في البر الرئيسي لأوركني، موضحة أن الجزيرة يخدمها فقط عبارتان أسبوعيا وغالبا ما تلغى في الشتاء.